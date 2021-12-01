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السياسية

الحكومة الكورية تسعى لمنح عفو خاص عن بعض المُدانين

Write: 2021-12-01 11:33:47

الحكومة الكورية تسعى لمنح عفو خاص عن بعض المُدانين

Photo : YONHAP News

تتحرك الحكومة الكورية لمنح عفو خاص عن بعض المدانين في جرائم بسيطة في نهاية هذا العام أو أوائل العام القادم.

وبحسب المجتمع القانوني اليوم الأربعاء، أرسلت وزارة العدل وثيقة رسمية للنيابة العامة والسجون الشهر الماضي لإطلاق عملية اختيار المرشحين للعفو الخاص.

ومن المتوقع أن يكون المدانون بعقد أو حضور تجمعات غير قانونية تعارض تعديل قانون الحد الأدنى للأجور أو نشر الولايات المتحدة لنظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في كوريا، ضمن المرشحين المحتملين للحصول على العفو الخاص.

وسوف يكون هذا العفو الخاص هو الرابع من نوعه منذ تولى الرئيس "مون جيه إين" منصبه في مايو 2017.

وقد تم منح ما مجموعه ثلاثة آلاف و24 شخصا عفوا خاصا في أواخر العام الماضي.
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