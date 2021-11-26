الصادرات الكورية تسجل رقما قياسيا في نوفمبر

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بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر نوفمبر الماضي 60 مليارا و440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات الكورية 60 مليار دولار منذ أن بدأ تجميع بيانات التجارة الكورية في عام 1956.وقد تم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 55.9 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي.ومن بين المنتجات التي تمتعت بزيادة صادراتها: أشباه الموصلات والمنتجات البيتروكيميائية والزراعية والبحرية ومستحضرات التجميل والبطاريات الثانوية، حيث سجلت قيمة صادراتها رقما قياسيا على أساس شهر نوفمبر.وبلغ إجمالي حجم الصادرات الكورية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام 583.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تسجيل حجم الصادرات الكورية لهذا العام رقما قياسيا على أساس سنوي.أما حجم الواردات الكورية في شهر نوفمبر الماضي فبلغ 57 مليارا و360 مليون دولار.وبهذا تمكنت كوريا من تحقيق فائض تجاري لـ19 شهرا متتالية.