الحكومة الكورية تدعو الأطفال والشباب إلى المشاركة في حملة التطعيم ضد كورونا

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بعد مرور شهر من تطبيق نظام العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في كوريا الجنوبية، تم الإبلاغ عن 5123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وأصبحت حالات الإصابة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم 18 عاما ولم يتلق معظمهم لقاحات كورونا، تشهد زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المتوسط اليومي لحالات الإصابة لدى الشباب يبلغ 350 حالة منذ تطبيق نظام العودة إلى الحياة اليومية في شهر نوفمبر الماضي.وأشارت الوكالة إلى أن 99.9% من الشباب المصابين خلال الأسبوعين الماضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و17 عاما، لم يتلقوا لقاحات كورونا.وفي هذا السياق، دعت الحكومة الشباب إلى المشاركة في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقامت بتمديد فترة التطعيم للشباب والأطفال إلى يوم الثاني والعشرين من شهر يناير من العام القادم.