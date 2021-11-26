نواب وزراء خارجية 7 دول يبحثون سبل مواجهة المتحور أوميكرون

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أجرى نواب وزراء خارجية 7 دول، هي: الولايات المتحدة واليابان والهند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، محادثات هاتفية أمس الثلاثاء لبحث القضايا المتعلقة بمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وتوريد اللقاحات المضادة للفيروس.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ مون" شارك في هذه المحادثات التي قادتها نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان"، حيث تبادل مع المشاركين الآراء حول سبل مواجهة المتحور "أوميكرون"، وتعزيز شبكة توريد اللقاحات العالمية، بالإضافة إلى نتائج مؤتمر المناخ "كوب 26" والالتزام بما تم الاتفاق عليه في المؤتمر.وخلال المحادثات، قدم نائب وزير الخارجية الكوري شرحا للمشاركين حول إجراءات الحجر الصحي التي تتخذها الحكومة الكورية، بما في ذلك فرض قيود على على الدخول لمنع انتشار المتحور "أوميكرون"، والدعوة إلى تلقى جرعات معززة.وقال "تشيه" إن كوريا الجنوبية تشارك الآن في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي.