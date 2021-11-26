معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا في سيول يتجاوز 90%

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تجاوز معدل انشغال الأسرّة في أقسام العناية المركزة لمرضى كورونا 90% في سيول، بينما تم شغل جميع الأسرّة في مدينتي سيجونغ وديجون بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ.وبسبب تسجيل رقم قياسي يومي في عدد المرضى ذوي الأعراض الحرجة، اقترب متوسط معدل شغل الأسرّة في أقسام العناية المركزة لهؤلاء المرضى من مستوى 80% على مستوى البلاد.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ معدل شغل الأسرّة في أقسام العناية المركزة لمرضى كورونا في سيول 90.7% حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، فيما بلغ المعدل في مقاطعة كيونغ كي 87.5%، ومدينة إنتشون 88.6%.وبهذا بلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة في منطقة العاصمة الكبرى 89.2%.وبلغ متوسط معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا على مستوى البلاد 78.7%، حيث تم احتلال 909 أسرّة من بين 1154 سريرا.ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون علاجا في منازلهم 10 آلاف و174 شخصا حتى أمس الثلاثاء، فيما يبلغ عدد مرضى كورونا الذين ينتظرون العلاج في المستشفيات في منطقة العاصمة الكبرى 842 شخصا.