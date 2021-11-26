الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا في سيول يتجاوز 90%

Write: 2021-12-01 14:15:13Update: 2021-12-01 15:15:33

معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا في سيول يتجاوز 90%

Photo : YONHAP News

تجاوز معدل انشغال الأسرّة في أقسام العناية المركزة لمرضى كورونا 90% في سيول، بينما تم شغل جميع الأسرّة في مدينتي سيجونغ وديجون بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ.
وبسبب تسجيل رقم قياسي يومي في عدد المرضى ذوي الأعراض الحرجة، اقترب متوسط معدل شغل الأسرّة في أقسام العناية المركزة لهؤلاء المرضى من مستوى 80% على مستوى البلاد.
ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ معدل شغل الأسرّة في أقسام العناية المركزة لمرضى كورونا في سيول 90.7% حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، فيما بلغ المعدل في مقاطعة كيونغ كي 87.5%، ومدينة إنتشون 88.6%.
وبهذا بلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة في منطقة العاصمة الكبرى 89.2%.
وبلغ متوسط معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا على مستوى البلاد 78.7%، حيث تم احتلال 909 أسرّة من بين 1154 سريرا.
ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون علاجا في منازلهم 10 آلاف و174 شخصا حتى أمس الثلاثاء، فيما يبلغ عدد مرضى كورونا الذين ينتظرون العلاج في المستشفيات في منطقة العاصمة الكبرى 842 شخصا.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;