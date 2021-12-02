الأحزاب السياسية توافق مبدئيا على ميزانية قدرها 607 تريليونات وون لعام 2022

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وافقت الأحزاب السياسية الكورية مبدئيا على تمرير ميزانية العام القادم البالغة 607 تريليونات وون، مقارنة بـ 604 تريليون التي اقترحتها الحكومة.وتوصل زعيم الحزب الديمقراطي "يون هو جونغ" ونظيره من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "كيم جي هيون" إلى ذلك الاتفاق في محادثات الميزانية التي عقدت في البرلمان يوم أمس الأربعاء.وقال أحد المسؤولين الذين حضروا المناقشات إن الجانبين اتفقا على زيادة جزء الإيرادات الضريبية في الميزانية بمقدار 4.7 تريليون وون، وتخفيض الإنفاق بمقدار 5.6 تريليون وون.وتعتبر الميزانية الإجمالية أكبر من اقتراح الحكومة بمقدار ثلاثة تريليونات وون.وقد بدأت الأحزاب السياسية ووزارة المالية مفاوضات اللحظات الأخيرة في وقت سابق من اليوم، وسط اقتراب الموعد النهائي للموافقة على ميزانية 2022.