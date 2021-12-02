منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لـ2022 إلى 3%

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رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية في العام القادم إلى 3%.وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكوري في تقريرها للتوقعات الاقتصادية أمس الأربعاء، في زيادة بمقدار 0,1 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في سبتمبر البالغة 2.9%.وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد الكوري سيواصل التعافي بفضل قوة الصادرات وتحسن الاستثمارات، وسط تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.كما حافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعات النمو لكوريا الجنوبية لهذا العام عند مستوى 4%.ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.4% من تقديرها السابق البالغ 2.2%.ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% هذا العام، و4.5% في العام القادم.