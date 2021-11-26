البرلمان الكوري يصادق على اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

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صادقت لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد التابعة للبرلمان الكوري الجنوبي على اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تعد أكبر اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى العالم، وذلك في اجتماع عقدته بعد ظهر أمس.ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على الاتفاقية في اجتماع عام سيعقد بعد ظهر اليوم مما سيؤدي إلى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما، أي في أوائل شهر فبراير من العام القادم.الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تشارك فيها 15 دولة، وهي الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان، بما فيها بروناي وكامبوديا وإندونسيا، و5 دول غير أعضاء، تشمل كوريا والصين واليابان.وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في جميع الدول الـ15، ستكون أكبر اتفاقية حجما، حيث تغطي ثلث سكان العالم.ويتوقع البعض ألا يكون تأثير الاتفاقية على كوريا كبيرا لأنها أبرمت بالفعل اتفاقيات للتجارة الحرة مع معظم الدول المشاركة، إلا أنها تعتبر الأولى من نوعها التي توقعها كوريا مع اليابان.