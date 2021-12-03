مستشار الأمن القومي الكوري يزور الصين لإجراء محادثات دبلوماسية

Photo : YONHAP News

التقى "صوه هون" مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي مع دبلوماسي صيني رفيع المستوى أمس الخميس، حيث ناقش معه سبل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وبعض القضايا الأخرى.وأجرى "صوه" محادثات مع "يانغ جيه تشي" عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، في أحد الفنادق في مدينة "تيانجين" بعد ظهر أمس الخميس، ثم واصل المسؤولان الكوري والصيني مباحثاتهما على العشاء.وبحسب وسائل الإعلام الصينية، قال "صوه" إن كوريا الجنوبية تأمل ألا تدخر الدولتان جهدا لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ومواصلة التعاون في المنطقة، وحماية التعددية.كما أعرب عن أمله في أن يتبادل البلدان زيارات المسؤولين رفيعي المستوى، وأن يتم تعميق التعاون الجوهري في التجارة والثقافة والحجر الصحي.وردا على ذلك، قال "يانغ" إنه يجب على البلدين مواصلة التعاون لضمان استقرار شبكات الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، بصفتهما من أشد المدافعين عن التعددية ونظام التجارة الحرة.وأضاف أن الصين تأمل أيضا في القيام بدور بناء في جهود تسوية السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.