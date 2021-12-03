مشروع بناء حاملة خفيفة للطائرات يبدأ العام القادم

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من المتوقع أن يبدأ العمل في مشروع بناء حاملة طانرات خفيفة، وهو المشروع الذي كان الرئيس "مون جيه إين" قد تعهد بتنفيذه، اعتبارا من العام القادم.وأقر الحزب الديمقراطي الحاكم مشروع قانون ميزانية العام القادم بشكل انفرادي في الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت يوم الجمعة الماضي، حيث سيتم انفاق 7.2 مليار وون على بناء حاملة طائرات خفيفة كما هو مخطط له، وذلك بعد أن تم تخفيض الميزانية الخاصة ببنائها.وكانت ضرورة امتلاك البحرية الكورية الجنوبية حاملة طائرات قد أثيرت استعدادا لأي صراع محتمل مع الدول المجاورة، بما في ذلك كوريا الشمالية.وقد بدأت الدراسة حول إمكانية إمتلاك البحرية الكورية حاملة طائرات في عهد الرئيس الأسبق الراحل "كيم يونغ سام" في عام 1996 عندما تعمق الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب قضية جزر دوكدو"، وقامت حكومة الرئيس "مون جيه إين" بإجراء دراسة مماثلة بشكل جدي.وقال الرئيس "مون" في شهر مارس الماضي إنه سيتم بناء حاملة طائرات خفيفة من فئة 30 ألف طن حتى عام 2033 بالتكنولوجيا الكورية الخاصة ببناء السفن.الجدير بالذكر أن تكلفة بناء حاملة للطائرات تبلغ 2.6 تريليون وون، وقد خصصت الحكومة 7.2 مليار وون من ميزانية العام القادم للتصميم الأساسي للحاملة.ولكن تم تخفيضها بمقدار 6.7 مليار وون في اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية في شهر نوفمبر الماضي، ثم إعادة إدراجها ضمن ميزانية العام القادم في الجلسة العامة للبرلمان رغم المعارضة الشديدة من قبل الحزب المعارض الرئيسي.وقال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إن بناء حاملة طائرات خفيفة سيهم ليس فقط في زيادة القدرة العسكرية بل وأيضا في جعل كوريا الجنوبية دولة مصدرة لحاملات الطائرات.ويشار إلى أن الصين تمتلك بالفعل حاملتين للطائرات، فيما تقوم اليابان أيضا بتجديد سفينتين من فئة "إزوما" لتحويلهما إلى حاملتي طائرات خفيفتين.