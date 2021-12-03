كوريا تخفض مساعداتها الإنمائية الرسمية لميانمار بنسبة 86% العام القادم

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قررت الحكومة الكورية تخفيض حجم مساعداتها لميانمار التي شهدت انقلابا عسكريا في شهر فبراير الماضي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة الكورية ستقدم مليارين و290 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 1.9 مليون دولار، كمساعدات إنمائية رسمية لميانمار في العام القادم، بانخفاض نسبته 86% مقارنة بالعام الحالي.وأوضح أنه سيتم تخصيص هذه المساعدات الإنمائية الرسمية في تنفيذ 10 مشروعات إنمائية ذات صلة بمعيشة الشعب في ميانمار.كما أكد على أن كوريا الجنوبية سوف تستمر في تقديم مساعدات إنسانية لمواطني ميانمار من خلال المنظمات الدولية.وعلى صعيد آخر، تم تخفيض حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية لأفغانستان للعام القادم بنسبة 65% مقارنة بالعام الحالي، ليصل إلى 430 مليون وون، لكن الحكومة الكورية ستقدم 39.6 مليار وون للمنظمات الدولية ذات الصلة بدعم أفغانستان العام القادم، وهو نفس المبلغ الذي دفعته كوريا الجنوبية للمنظمات الدولية هذا العام.