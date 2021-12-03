اكتشاف إصابات بالمتحور أوميكرون في سيول للمرة الأولى

Photo : YONHAP News

تم اكتشاف أول حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" في مدينة سيول.وقالت بلدية العاصمة سيول اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة ثلاثة طلاب أجانب يدرسون في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وجامعة كيونغ هي وجامعة سيول الوطنية بالمتحور "أوميكرون".وكان هؤلاء الطلاب الثلاثة قد قاموا بزيارة لكنيسة في مدينة إنتشون، وقد تم تأكيد إصابة قس في تلك الكنيسة وزوجته، وهما أول مصابين بالمتحور "أوميكرون" في كوريا الجنوبية.وقررت جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية تحويل جميع المحاضرات لتكون عبر الإنترنت حتى يوم الرابع عشر من ديسمبر، وتشغيل المكتبة التي كان قد زارها الطالب المصاب، بشكل محدود.ونصحت جامعتا كيونغ هي وسيول جميع الطلاب المقيمين في المباني التي يقيم فيهما الطالبان الأجنبيان المصابان بالمتحور "أوميكرون"، بالخضوع لاختبار تشخيص الإصابة.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" في كوريا الجنوبية 36 شخصا حتى الآن.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الحرجة بلغ 774 مريضا حتى منتصف ليلة أمس، مسجلا بذلك أعلى مستوياته.وأضافت أن المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 5012 حالة في الأسبوع الماضي، وتوقعت أن يتجاوز 6 آلاف غدا الأربعاء.