مجموعة من النواب اليابانيين تزور ضريح ياسكوني المثير للجدل

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قامت مجموعة من نواب البرلمان الياباني من المعسكرين الحاكم والمعارض بزيارة اليوم الثلاثاء لضريح ياسكوني المثير للجدل في طوكيو.وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن 99 نائبا برلمانيا، وهم أعضاء مجموعة تسمى "النواب الذين يحيون الضريح"، قد قاموا بزيارة لضريح ياسكوني الذي يعتبر رمزا للعسكرية اليابانية في الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أعضاء المجموعة المذكورة ضريح ياسكوني منذ عامين وشهرين.وعقب الزيارة، عقدت رئيسة المجموعة "هيديهيسا أوسوجي" مؤتمرا صحفيا أعربت فيه عن أملها في أن يقوم رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بزيارة للضريح في أقرب وقت.وقد سبق وأن قامت المجموعة بزيارة للضريح ثلاث مرات سنويا، لكنها لم تقم بهذه الزيارة منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا.ومن المرجح أن تستفز الخطوة الأخيرة للمجموعة الدول المجاورة، بما فيها كوريا الجنوبية والصين، حيث يكرم الضريح أكثر من مليوني قتيل في الحرب، بمن فيهم 14 من المصنفين كمجرمي حرب من الدرجة الأولى.