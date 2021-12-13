لقاح فايزر الإضافي يوفر حماية أقوى ضد أوميكرون

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توصلت دراسة جديدة إلى أن جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بايو إن تك" ليس لديهما القدرة على تحييد المتحور "أوميكرون"، بينما توفر الجرعة الثالثة من اللقاح حماية كبيرة.وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أول من أمس السبت، نشر تلك النتائجَ باحثون إسرائيليون في مركز "شيبا" الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة.وأورد التقرير قول أولئك الباحثين إن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر لا يكون لديهم أي قدرة على تحييد المتحور "أوميكرون"، في حين أن لديهم بعض القدرة ضد سلالة "دلتا".وأضافوا أنه في حالة تلقي جرعة ثالثة يتم تعزيز تلك القدرة بحوالي 100 ضعف، ويكون التعزيز بحوالي أربعمائة ضعف ضد المتحور "دلتا".وجاءت هذه النتائج بعد دراسة من جنوب إفريقيا وجدت أن المتحور "أوميكرون" يمكن أن يتهرب من الحماية التي توفرها جرعتان من لقاح فايزر.