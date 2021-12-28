بطلة تزلج اختراق الضاحية لي تشيه وون تتنافس في أولمبياد بكين

حصلت بطلة التزلج الكورية "لي تشيه وون" على تذكرة للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي ستكون سادس مشاركة لها في دورات الألعاب الأولمبية، وهو ما يعد رقما قياسيا لكوريا الجنوبية.ففي بطولة كأس الشرق الأقصى للتزلج الدولي التي تُقام في مدينة "بيونغ تشانغ" الكورية، احتلت "لي" المركز الأول في السباق الحر للسيدات الذي يبلغ طوله خمسة كيلومترات، أمس الاثنين، بزمن قدره 14 دقيقة و33,8 ثانية. ويذكر أن الاتحاد الكوري للتزلج يقيم هذه البطولة لاختيار الرياضيين الذين سيشاركون في دورة بكين. وقد احتلت اللاعبة البالغة من العمر 40 عاما المركز الثاني في سباق الخمسة كيلومترات الكلاسيكي الذي أقيم أول من أمس الأحد، لكن مجموع نقاطها وضعها في صدارة المجموعة النهائية.وكانت اللاعبة "لي" قد شاركت في خمس دورات أولمبية شتوية حتى الآن، بدءا من دورة "سولت ليك" في عام 2002، وحتى "بيونغ تشانغ" في عام 2018، وبعد ذلك تقاعدت من المنتخب الوطني، لكنها قامت مؤخرا بمحاولة أخرى للمشاركة في دورة بكين 2022 وتمكنت بالأمس من تحقيق هدفها.