وصول 21 ألفا من أقراص علاج فايزر المضاد لفيروس كورونا اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من أقراص علاج فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى كوريا الجنوبية اليوم الخميس.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، سيصل ما مجموعة 21 ألفا من الأقراص المسماة "باكسلوفيد" إلى مطار إنتشون الدولي في حدود ظهر اليوم.وقالت الحكومة إنه سيتم تسليم مجموعة أخرى مكونة من 10 آلاف قرص بحلول نهاية هذا الشهر، وسيتم تسليم باقي الكمية المتفق عليها تدريجيا.وقد وقعت الحكومة الكورية صفقات شراء مسبق لـ762 ألفا من أقراص دواء فايزر الذي يؤخذ عن طريق الفم، و242 ألفا من أقراص "مولنوبيرافير" المضادة للفيروس من إنتاج شركة "ميرك".وتتوقع السلطات الصحية الكورية أن تساهم تلك العلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم في إبطاء انتشار الفيروس، وأن تساعد على الاستجابة للسلالة المتغيرة "أوميكرون".