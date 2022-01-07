الأجانب يواصلون شراء الأسهم الكورية للشهر الثاني في ديسمبر

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واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم الكورية للشهر الثاني على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ صافي قيمة شراء المستثمرين الأجانب من الأسهم الكورية 3 مليارات و690 مليون دولار في شهر ديسمبر من العام الماضي.وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم الكورية قد شهدت انخفاضا لأربعة أشهر متتالية من شهر مايو وحتى شهر أغسطس من العام الماضي، ثم زادت مرة أخرى منذ شهر نوفمبر وللشهر الثاني على التوالي.وقال التقرير إن السبب الرئيسي في زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم يرجع إلى التوقعات المتفائلة لمستقبل الصناعات الكورية.وأشار التقرير إلى أن صافي قيمة شراء الأجانب من السندات الكورية بلغ 4 مليارات و850 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مسجلا بذلك زيادة لـ12 شهرا متتالية منذ شهر يناير من العام الماضي.بهذا، بلغ صافي قيمة الاستثمارات الأجنبية في سوقي الأسهم والسندات في كوريا الجنوبية 8 مليارات و540 مليون دولار.