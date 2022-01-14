تراجع عدد الطلاب الكوريين في سن المدرسة إلى ما دون 5 ملايين بحلول عام 2026

Photo : YONHAP News

وسط الانخفاض المستمر في معدلات المواليد في كوريا الجنوبية، من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال في سن الدراسة إلى ما دون 5 ملايين لأول مرة في عام 2026.وقدرت وزارة التعليم أمس الخميس أن عدد طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية سينخفض من 5.28 مليون هذا العام إلى 5.21 مليون في العام القادم، ثم إلى 5.14 مليون في عام 2024، وإلى 5.03 مليون في عام 2025، وبعد ذلك في عام 2026 سيصل إلى 4.88 مليون، وإلى 4.72 ملايين في عام 2027.ويمثل هذا تراجعا حادا مقارنة بعدد الطلاب في عام 1993 والذي كان قريبا من 9 ملايين. وقد انخفض عدد الطلاب في سن الدراسة إلى أقل من 8 ملايين في عام 2000، وإلى أقل من 7 ملايين في عام 2011، وإلى أقل من 6 ملايين في عام 2016.