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الكوريتان

كوريا الشمالية تصف العقوبات الأمريكية بأنها استفزاز وتحذر من رد فعل أقوى

Write: 2022-01-14 10:42:43

كوريا الشمالية تصف العقوبات الأمريكية بأنها استفزاز وتحذر من رد فعل أقوى

Photo : YONHAP News

حذرت كوريا الشمالية من أنها ستتخذ ردود فعل قوية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، دافع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التجارب الصاروخية الأخيرة باعتبارها حقا مشروعا للبلاد في الدفاع عن النفس.
وقال البيان إن اتهام الولايات المتحدة بشأن ممارسة بيونغ يانغ لحقها المشروع "استفزاز واضح ويشبه منطق العصابات".
كما انتقد واشنطن لتصعيدها المتعمد للوضع من خلال فرض عقوبات جديدة في الوقت الذي تتحدث فيه عن الدبلوماسية والحوار وتنغمس في سياسات هادفة إلى عزل كوريا الشمالية.
وأكد البيان أن تطوير كوريا الشمالية لأسلحة جديدة هو جزء من جهودها لتحديث قدراتها الدفاعية الوطنية، ولم يكن يستهدف دولة بعينها ولا يضر بأمن الدول المجاورة.
وحذر المتحدث من أن كوريا الشمالية ستتخذ رد فعل أقوى إذا تبنت الولايات المتحدة هذا الموقف الهجومي.

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