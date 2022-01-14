طائرة آسيانا تعود من كازاخستان

Photo : YONHAP News

عادت طائرة شركة "آسيانا" الكورية أمس الخميس، بعد توقفها لمدة 8 أيام في مطار "آلما آتا" الدولي في كازاخستان.ووفقا لمطار إنتشون الدولي، وصلت رحلة "آسيانا" إلى البلاد في حوالي الساعة 9:50 مساء وعلى متنها 47 شخصا، من بينهم 43 كوريا جنوبيا.وقد غادرت الرحلة من مطار "آلما آتا" في حوالي الساعة 1 بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، حيث استأنف المطار عملياته في وقت سابق من ذلك اليوم.وقد ظلت الطائرة محتجزة في المطار منذ الأربعاء الماضي منذ أن استولى عليه المحتجون، وتم إخلاء المطار من المتظاهرين لاحقا لكنه ظل مغلقا حتى الخميس.وظل طاقم الطائرة وبعض الركاب يقيمون في فنادق محلية قريبة من المطار، وكان معظمهم من المواطنين الكوريين الذين حجزوا رحلة العودة إلى البلاد.