كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية في الاتجاه الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه الشرق.جاء ذلك في رسالة نصية أرسلتها الهيئة إلى الصحفيين في الساعة 2:47 من بعد ظهر اليوم.ويأتي هذا الإطلاق بعد 3 أيام فقط من ادعاء النظام الكوري الشمالي أنه أكمل بنجاح الاختبار النهائي لصاروخ أسرع من الصوت يوم الثلاثاء، كما يعد إطلاق اليوم هو الثالث خلال فترة تزيد قليلا عن أسبوع.وتقوم السلطات العسكرية حاليا بتحليل تفاصيل الإطلاق الأخير لما يشتبه أنه صاروخ باليستي، حيث تحلل مداه وارتفاعه.وفي بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، حذرت بيونغ يانغ من "رد فعل قوي" إذا تبنت واشنطن موقفا تصادميا، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة.