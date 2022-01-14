كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي.وأضافت الهيئة أنه تم رصد هذين الصاروخين اللذين تم إطلاقهما من منطقة قريبة من مطار "سون آن" في بيونغ يانغ، صباح اليوم الاثنين.وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي على أهبة الاستعداد لاحتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ أخرى، كما أنه يراقب عن كثب تحركات بيونغ يانغ ذات الصلة.وتقوم أيضا سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية بتحليل لعملية الإطلاق، بما في ذلك مدى ونوع الصاروخين.وجاء هذا الإطلاق الصاروخي بعد ثلاثة أيام فقط من تجربة بيونغ يانغ لإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من قطار، كما يعد رابع استفزاز تقوم به كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام.