كوريا وكندا تبحثان سبل توسيع التعاون المشترك

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عقد وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" اليوم الاثنين مباحثات عبر الفيديو مع وزيرة التجارة الدولية الكندية "ماري إنغ"، حيث بحث معها سبل توسيع التعاون بين البلدين، خاصة بشأن انضمام كوريا الجنوبية إلى عضوية الاتفاقية الشاملة والتقدمية للمشاركة العابرة للمحيط الهادئ.وقال الوزير "يوه" إن الحكومة الكورية تتخذ الآن الإجراءات اللازمة للانضمام إلى عضوية الاتفاقية في شهر مارس أو أبريل القادم، معربا عن أمله في التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتفاقية، بما في ذلك كندا، عند تقديم طلب الانضمام إلى عضوية الاتفاقية.وأكد "يوه" أن انضمام كوريا إلى عضوية الاتفاقية سوف يساعد على تعزيز سلاسل التوريد بين الدول الأعضاء، نظرا لأن كوريا دولة تجارية قوية تتمتع بمستوى عال من القدرة في المجالات الصناعية والتكنولوجية.وتضم الاتفاقية الشاملة والتقدمية للمشاركة العابرة للمحيط الهادئ في عضويتها 11 دولة، منها اليابان وأستراليا ونيوزلندا والمكسيك وبيرو وسنغافوره وكندا، وتصل حصة الدول الأعضاء من إجمالي حجم التجارة العالمية إلى 15%.ومن جانبها، قالت الوزيرة الكندية "ماري إنغ" إن الحكومة الكندية سوف تقدم الدعم الكافي لتحقيق انضام كوريا إلى عضوية الاتفاقية.