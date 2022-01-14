مناظرة تلفزيونية ثنائية بين المرشحين الرئاسيين للحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي

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من المقرر تنظيم مناظرة تلفزيونية ثنائية بين المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومنافسه لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" من الساعة العاشرة من مساء يوم السابع والعشرين من شهر يناير الجاري ولمدة ساعتين.وقال النائب البرلماني "بارك جو مين" عن الحزب الديمقراطي الحاكم في موجز صحفي اليوم الثلاثاء إن محطات التلفزيون الأرضية الثلاث قبلت اليوم بشكل رسمي الطلب الذي تقدم به الحزبان الحاكم والمعارض الرئيسي في الأسبوع الماضي لتنظيم تلك المناظرة قبل عيد رأس السنة القمرية.وأعرب النائب "بارك" عن ترحيبه بقرار المحطات التلفزيونية الثلاث بالتنظيم المشترك للمناظرة، مؤكدا أن المناظرة ستكون فرصة للتحقق من قدرة المرشحين على تحسين معيشة الشعب وتنفيذ الرؤية المستقبلية.