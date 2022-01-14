سيول وواشنطن تناقشان التعاون الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على ضرورة المواجهة النشطة للقضايا التجارية الجديدة، بما في ذلك سلاسل التوريد العالمية، والتكنولوجيا الجديدة، والنظام البيئي الرقمي، وإحياء التجارة، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.جاء ذلك في محادثات عقدت اليوم الأربعاء عبر الفيديو بين وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" ورئيسة مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "كاثلين تاي"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي الشامل.وكانت "تاي" قد أكدت خلال زيارتها السابقة لكوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي على أهمية التعاون الاقتصادي داخل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويعد الإطار الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضمن المبادرة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في قمة شرق آسيا في شهر أكتوبر من العام الماضي، للتعاون الاقتصادي الشامل بين دول المحيطين الهندي والهادئ.وأكد الوزير الكوري "يوه" على ضرورة التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين سيول وواشنطن.وسوف يقوم الوزير "يوه" بزيارة لواشنطن تستغرق أسبوعا بدءا من يوم الخامس والعشرين من يناير الجاري لبحث القضايا التجارية القائمة بين البلدين مع عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورجال الأعمال، في الولايات المتحدة.