منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء جائحة كورونا في أوربا

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توقع مدير المقر الأوربي لمنظمة الصحة العالمية أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى تحويل جائحة كورونا إلى مرض مستوطن أكثر قابلية للإدارة في قارة أوربا.وصرح "هانز كلوغ" لوكالة الأنباء الفرنسية يوم أمس الأحد بأنه من المتوقع أن تتحرك المنطقة الأوربية نحو نوع من "نهاية اللعبة الوبائية". وقال كلوغ إنه بمجرد أن تنحسر الموجة الحالية من أوميكرون التي تجتاح أوربا، ستكون هناك مناعة عالمية لفترة من الزمن، إما بفضل اللقاحات أو لأن الناس صار لديهم مناعة بسبب العدوى.وتوقع مسؤول منظمة الصحة العالمية أن تكون هناك فترة من الهدوء قبل عودة كورونا قرب نهاية هذا العام، ولكن ليس بالضرورة أن يكون على شكل جائحة.وأوضح أن الفيروس قد دخل مرحلة جديدة مع المتحور أوميكرون، الذي يمكن أن يصيب 60 في المائة من الناس في أوربا بحلول شهر مارس القادم، ويمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى انتهاء الوباء.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن منطقة أوربا التابعة للمنظمة، والتي تضم 53 دولة بما في ذلك العديد من دول آسيا الوسطى، مثلت الإصابات بأوميكرون 15% من إجمالي عدد الحالات الجديدة حتى يوم 18 يناير، مقارنة بـ6,3% في الأسبوع السابق.