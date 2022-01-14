هوانغ أوي جو يسجل هاتريك ويصبح أفضل هداف آسيوي في الدوري الفرنسي

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "هوانغ أوي جو"، الذي يلعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، محققا أول ثلاثية له في الدوري.وسجل "هوانغ"، مهاجم فريق "بوردو" في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، هدفه السابع والثامن والتاسع هذا الموسم في مباراة فريقه ضد فريق "أر سي ستراسبورغ ألزاس" على ملعب "ماتموت أتلانتيك" في مدينة "بوردو" الفرنسية يوم أمس الأحد. وفاز فريق "بوردو" بالمباراة بنتيجة 4-3.وجاءت الأهداف الثلاثة التي سجلها "هوانغ" بعد أن ظل بدون تسجيل أهداف منذ يوم 12 ديسمبر. ومع أول ثلاثية له، أصبح "هوانغ" أيضا أفضل هداف آسيوي في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث سجل 27 هدفا في 77 مباراة في الدوري الفرنسي، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله "بارك تشو يونغ" بهدفين.