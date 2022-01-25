الاقتصاد الكوري يظهر أسرع انتعاش بين دول مجموعة العشرين

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قال وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" إن الاقتصاد المحلي نما بنسبة 4% في العام الماضي على الرغم من جائحة كورونا، وهو ما يدل على قوته وقدرته على تحمل الأزمة.وقدم الوزير هونغ هذا التقييم اليوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد أن أعلن البنك المركزي الكوري عن بيانات أولية حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد لعام 2021 والربع الرابع من العام الماضي. وقال الوزير هونغ إنه كانت هناك مخاوف بشأن معدل النمو بسبب زيادة حالات كورونا في نهاية العام الماضي وتشديد التباعد الاجتماعي، لكن الاقتصاد نما بنسبة 1,1% في الربع الأخير مقارنة بالربع الأسبق، متجاوزا توقعات السوق. وأوضح أن هذا النمو عززه الانتعاش الحاد في الاستهلاك الخاص، الذي زاد بنسبة 1,7% في الربع الرابع، إلى جانب الصادرات القوية والدعم المالي.كما أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تقييما مماثلا في بيان أصدرته أمس وقالت فيه إن الاقتصاد الكوري حقق أسرع انتعاش في العام الماضي بين الدول المتقدمة في مجموعة العشرين. ومع ذلك، توقعت الوزارة أن يواجه الاقتصاد الكوري متاعب خارجية متزايدة في الربع الأول من العام الجاري وسط استمرار انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة.