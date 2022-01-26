وزير الرياضة يترأس وفد كوريا الجنوبية إلى أولمبياد بكين الشتوية

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سيترأس وزير الرياضة "هوانغ هي" وفد كوريا الجنوبية إلى دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس الثلاثاء عن خطة الحكومة للمشاركة في الأولمبياد قائلة إن الوزير سيغادر إلى الصين يوم 3 فبراير لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في اليوم التالي.وأوضحت الحكومة أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على دور كوريا الجنوبية كمضيف لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة، فضلا عن أهمية دورة ألعاب بكين والعلاقات بين سيول وبكين والممارسات السابقة ووضع كورونا.وبشكل منفصل، سيحضر رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" أيضا حفل افتتاح الألعاب بدعوة من "لي تشانشو" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وخلال زيارته للصين التي تستغرق أربعة أيام، من المقرر أيضا أن يحضر بارك مأدبة غداء سيقيمها الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، حيث يحتفل البلدان بالذكرى الثلاثين على إنشاء علاقاتهما الدبلوماسية.