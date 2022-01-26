صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 3%

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خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية لكوريا الجنوبية لهذا العام، مشيرا إلى انتشار المتحور أوميكرون ومعدلات النمو المتدنية لشركاء كوريا التجاريين الرئيسيين، من بين عوامل أخرى.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه في التوقعات العالمية المنقحة الصادرة يوم أمس الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة ثلاثة في المائة في عام 2022، بانخفاض 0,3% مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر. وتعد النظرة المستقبلية الأخيرة لصندوق النقد الدولي أقل بـ0,1% من توقعات الحكومة، لكنها مماثلة لتلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك المركزي الكوري، ومتوسط البنوك الاستثمارية الكبرى.وفي إشارة إلى أن ذلك التعديل معتدل بالمقارنة مع التخفيضات البالغة 1,2% للولايات المتحدة، و0,8% للصين، أرجعت الوزارة ذلك إلى مستويات الحساب الجاري والاستهلاك القوية لكوريا الجنوبية وسياساتها المالية التوسعية.من ناحية أخرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إل2,9%، بزيادة 0,1% مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر.