العثور على عامل مفقود آخر في حادث انهيار شقق كوانغ جو

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عثر عمال البحث والإنقاذ على شخص يعتقد أنه أحد عمال البناء الخمسة الذين ما زالوا مفقودين بعد انهيار مبنى سكني شاهق قيد الإنشاء في مدينة كوانغ جو، في وقت سابق من هذا الشهر.وعقدت سلطات مكافحة الكوارث مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء قالت فيه إنها عثرت على دماء وزي عمل في الطابق السابع والعشرين، وأنها تعتقد أنه يوجد شخص هناك بعد فحص الأنقاض بمنظار داخلي. ولم يتم التأكد مما إذا كان ذلك الشخص على قيد الحياة أم لا.ويذكر أنه في يوم 11 يناير، حدث انهيار جزئي للجدار الخارجي لمبنى "آي بارك" المكون من 39 طابقا في حيّ "هوا جونغ".وفي البداية، كان هناك ستة أشخاص من الذين يعملون في الطوابق من 28 إلى 34، من بين المفقودين، ولكن تم العثور على أحدهم ميتا بعد مرور ثلاثة أيام. وفي حين أن هناك إمكانية للعثور على الآخرين في مكان قريب، إلا أنه من المتوقع أن تواجه السلطات صعوبة في الوصول إلى الشخص الموجود في الطابق السابع والعشرين بسبب وجود لوح كبير من الخرسانة.