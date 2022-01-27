وزير المالية يعلن تخفيض أسعار 15 سلعة في رأس السنة القمرية الجديدة

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن تكلفة العناصر الرئيسية التي عادة ما يرتفع الطلب عليها خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة قد انخفضت، بعد تدابير تثبيت الأسعار التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.وصرح الوزير بذلك في أثناء زيارته إلى سوق في "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الأربعاء، حيث تفقد حجم الإمدادات ومستويات الأسعار لهذه السلع.وقال "هونغ" إنه منذ الإعلان عن إجراءات تثبيت الأسعار يوم 6 يناير، انخفضت أسعار 15 من مجموع 17 سلعة. وكان الاستثناءان هما التفاح والدجاج، ولكن مقارنة بالعام الماضي، كانت أسعارهما أقل بنسبتي 15% و9.7% على التوالي.وأكد الوزير هونغ أن الحكومة سوف تواصل إدارة العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار حتى قدوم عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.