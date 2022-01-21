كوريا الشمالية تؤكد نجاح إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى وصواريخ موجهة تكتيكية

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قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح عمليات إطلاق تجريبية لصواريخ كروز بعيدة المدى وصواريخ موجهة تكتيكية أرض/أرض، خلال هذا الأسبوع.وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني أجرت تجارب إطلاق الصواريخ لتحديث نظام صواريخ كروز بعيدة المدى والتأكد من قوة الرؤوس الحربية التقليدية للصواريخ الموجهة التكتيكية، يومي الثلاثاء والخميس على التوالي.وأضافت أن الصاروخين الموجهين أصابا بدقة الجزيرة المستهدفة، كما أن الصاروخين من طراز كروز بعيدي المدى اللذين تم إطلاقهما يوم الثلاثاء قد حلقا لمدة152 دقيقة و17 ثانية، وضربا الجزيرة المستهدفة على بعد 1800 كيلومترا.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد صرحت أمس الخميس بأن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق مقذوفين يُفترض أنهما صواريخ باليستية قصيرة المدى، وأن الصواريخ حلقت لحوالي 190 كيلومترا على ارتفاع بلغ 20 كيلومترا.ويعد ذلك سادس استفزاز تقوم به كوريا الشمالية هذا العام، ويأتي بعد يومين فقط من إطلاقها صاروخين كروز من منطقة داخلية.