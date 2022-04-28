تحسن معنويات الشركات الكورية في أبريل مع رفع قواعد التباعد الاجتماعي

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تحسنت معنويات الشركات والأعمال في كوريا خلال شهر أبريل الجاري، بعدما رفعت الحكومة الكورية معظم تدابير التباعد الاجتماعي، مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 86 نقطة في شهر أبريل، بزيادة 3 نقاط عن الشهر السابق، وهو أول ارتفاع للمؤشر بعد انخفاضه لمدة 3 أشهر متتالية.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وعزا البنك المركزي تحسن معنويات الشركات إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ورفع معظم قيود التباعد الاجتماعي، وتعافي الاستهلاك المحلي، وقوة الصادرات.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 3 نقاط أيضا على أساس شهري لتسجل 87 نقطة في أبريل.كما ارتفعت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، والتي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، بمقدار 4 نقاط على أساس شهري لتصل إلى 85 نقطة. ويمثل هذا أكبر ارتفاع منذ أكتوبر عام 2021 عندما بلغت قيمة المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل 2011، ووصلت إلى 85 نقطة أيضا.ومن ناحية أخرى، ارتفعت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر مايو بمقدار 3 نقاط على أساس شهري لتصل إلى 86 نقطة.