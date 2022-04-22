كوريا الجنوبية تسجل عجزا في ميزانها التجاري في أبريل

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا في الميزان التجاري في شهر أبريل الماضي، وللشهر الثاني على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي 57 مليارا و690 مليون دولار، بزيادة نسبتها 12.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم وارداتها 60 مليارا و350 مليون دولار، بزيادة نسبتها 18.6%.بهذا بلغ حجم العجز في الميزان التجاري الكوري 2.66 مليار دولار.وأرجع التقرير السبب الرئيسي في هذا العجز خلال الشهرين الماضيين رغم زيادة الصادرات، إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم.وأشار التقرير إلى أن حجم الواردات الكورية من الوقود، منها النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، بلغ 14 مليارا و810 ملايين دولار في أبريل الماضي، أي ضعف الحجم المسجل في أبريل من العام الماضي، وهو 7 مليارات و720 مليون دولار.