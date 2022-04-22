الحكومة الكورية تتوقع استمرار الارتفاع في الأسعار خلال الفترة القادمة

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قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية إن الأسعار في الدول المتقدمة الرئيسية تواصل الحفاظ مستوى مرتفع غير مسبوق نتيجة لطول أمد الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من العوامل، متوقعا أن يستمر ضغط ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.جاء ذلك في اجتماع للوزراء ذوي الصلة مع الشؤون الاقتصادية بما في ذلك الأسعار، عقد اليوم في مجمع سيول للمكاتب الحكومية، حيث أوضح أن نسبة ارتفاع أسعار المستهلك بلغت 4.8% في شهر أبريل الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر من عام 2008، وهو ما يدعو الحكومة إلى النظر بجدية إلى هذه التطورات.وأضاف أن مستوى ارتفاع الأسعار كان مستقرا فيما بين 0.4% و0.5% سنويا خلال عامي 2019 و2020، ثم أقل من 2% حتى النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه ظل يواجه ضغوطا قوية محليا وخارجيا هذه الأيام لأسباب عديدة، بما في ذلك ضعف سلاسل الإمدادات الدولية، والأزمة الروسية الأوكرانية.وشدد هونغ على أن استقرار الأسعار، خاصة أسعار السلع التي يحتاجها المواطنون العاديون، يعتبر أولوية قصوى، وهو ما يوجب تكثيف التعاون الثلاثي بين الأسر والشركات والحكومة من أجل التغلب على أزمة الأسعار الحالية.