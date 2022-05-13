انخفاض مؤشر أسعار الواردات الكورية لأول مرة منذ 4 أشهر

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تراجعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في شهر أبريل الماضي، بالتوازي مع الانخفاض الطفيف في أسعار النفط الخام في الشهر الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الواردات الكورية 147.95 نقطة في أبريل، بانخفاض نسبته 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق.وفي حين مثلت القراءة أول انخفاض شهري منذ أربعة أشهر، إلا أنها شكلت ارتفاعا بنسبة 35% عن العام الماضي.ويُعزى الانخفاض في قيمة المؤشر في أبريل إلى انخفاض أسعار النفط العالمية التي تراجعت بنسبة بلغت حوالي 7% في الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض أسعار الفحم والبترول بنسبة 5.5%.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 1% على أساس شهري و21.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 126.81 نقطة في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2009. وبذلك سجلت قيمة المؤشر نموا للشهر الرابع على التوالي.