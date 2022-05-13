سيول تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا كما تؤكد ضرورة تقديم دعم إنساني لبيونغ يانغ

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أدان وزير الخارجية الكوري الجنوبي الجديد "بارك جين" اليوم الجمعة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ.وقال الوزير "بارك" في تصريح أدلى به للصحفيين خلال زيارته للمقبرة الوطنية بعد بدء توليه مهام منصبه، إن كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي يجب أن تحث كوريا الشمالية على التوقف عن استفزازاتها وتهديداتها الصاروخية المستمرة التي تتسبب في زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.لكنه أضاف في الوقت نفسه أنه من الضروري مراقبة وضع الحجر الصحي عن كثب في كوريا الشمالية، والنظر في نوع المساعدات الإنسانية التي يمكن لكوريا الجنوبية تقديمها إلى بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تقوم الآن بتطبيق نظام حجر صحي طاريء بسبب انتشار كورونا.