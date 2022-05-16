لاعب الغولف الكوري لي كيونغ هون يدافع عن لقبه في بي جي إيه

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فاز لاعب الغولف الكوري الجنوبي "لي كيونغ هون" بلقب "جولة بي جي إيه" التي أقيمت في ولاية "تكساس" الأمريكية، للعام الثاني على التوالي.وحقق "لي" 9 تحت المعدل 63 في الجولة الأخيرة من "تب بي سي كريغ رانش إيه تي آند تي" في منطقة "ماك كيني" في ولاية "تكساس"، أمس الأحد.وأنهى لاعب الغولف الكوري البالغ من العمر 31 عاما المنافسة بتحقيق 26 تحت المعدل 262، لينجح في الدفاع عن لقبه في هذا الحدث، بعد فوزه بأول لقب له في الولايات المتحدة في بطولة العام الماضي.ومع فوز يوم أمس الأحد، فاز "لي" بمبلغ مليون و638 ألف دولار أمريكي كجائزة. وأصبح "لي" أول لاعب كوري جنوبي يدافع عن لقبه في "جولة بي جي إيه".