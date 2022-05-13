كوريا الشمالية تسجل 6 وفيات جديدة وما يقرب من 270 ألف إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت كوريا الشمالية، التي كانت قد أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، عن ست وفيات إضافية بسبب أعراض كورونا وما يقرب من 270 ألف حالة ظهرت عليها أعراض الحمى.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إن إدارة الطوارئ للوقاية من الوباء قد أعلنت عن ست وفيات جديدة، و269 ألفا و510 أشخاص آخرين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، فيما بين الساعة 6 من مساء أول من أمس الأحد و6 من مساء أمس الاثنين.وأوضح التقرير أن الأرقام الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليون و483 ألفا و60، منذ أواخر أبريل. وأضافت الوكالة أن حوالي 819 ألفا منهم قد شُفوا، وأن قرابة 664 ألفا لا يزالون يتلقون العلاج. وقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 56.ولم تحدد إدارة الطوارئ عدد الوفيات وحالات الحمى التي تم تأكيدها على أنها إصابات بفيروس كورونا، مما ييشير إلى نقص معدات الاختبار في البلاد.وبالنظر إلى هذا الوضع، يفترض الخبراء وسلطات المخابرات أن أعداد الوفيات والإصابات أكبر بكثير من الأرقام الرسمية.