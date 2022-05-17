مناقشات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية والصين حول قضايا شبه الجزيرة الكورية

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين محادثات لبحث العلاقات بين البلدين وقضايا شبه الجزيرة الكورية. وقالت وزارة الخارجية في سيول إن وزير الخارجية "بارك جين" أجرى محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني "وانغ يي" يوم أمس الاثنين.وكانت تلك أول محادثات بين الوزيرين منذ انطلاق حكومة الرئيس الكوري "يون صوك يول"، وقد تبادل من خلالها "بارك" و"وانغ" الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية. وبحسب الوزارة، قال بارك إن تقدم كوريا الشمالية في القدرات النووية والصاروخية يفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تتعاون سيول وبكين لإدارة الوضع في المنطقة بطريقة مستقرة.كما دعا إلى مشاركة الصين البناءة في منع أي استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية. ومن جانبه كشف الوزير الصيني عن بعض الاختلافات في تقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، قائلا إنها لا تزال تعيش في سلام إلى حد كبير نتيجة لجهود جميع الدول المعنية، مما وفر البيئة اللازمة لتنمية البلدين والمنطقة.وأعرب بارك ووانغ عن قلقهما بشأن الانتشار المتفجر لفيروس كورونا في كوريا الشمالية، كما تبادل الجانبان الآراء حول ضرورة تقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية، واتفقا على مواصلة المشاورات.