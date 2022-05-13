استمرار إصابات كورونا في كوريا في نطاق 30 ألفا

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بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية طوال يوم أمس 35 ألفا و117 حالة.وعلى الرغم من زيادة عدد الإصابات بأكثر من ضعفين مقارنة مع ما كانت عليه أول من أمس، إلا أن هذا العدد يمثل أقل مستوى حسب معيار أيام الثلاثاء، منذ 15 أسبوعا.كما بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة 333 شخصا، ليظل في مستوى 300 لليوم الثامن على التوالي.وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد حالات الإصابة الجديدة استمر في الانخفاض خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة، إلا أن اتجاه الانخفاض بدأ يتباطأ إلى حد ما.كما زاد عدد الوفيات بمقدار 27، ووصل معدل الوفيات التراكمي إلى 0.13%.ومن ناحية أخرى، تم اكتشاف عدد من الإصابات بسلالات فرعية من المتحور "ستيلس أوميكرون"، وقالت السلطات الصحية الكورية إنها تجري فحوصات وبائية على تلك الإصابات حاليا.كما تلقت السلطات الصحية أول إبلاغ عن أحدث السلالات الفرعية المعروفة بـ"بي إيه 4" و"بي إيه 5"، ومن ثم تقوم بإجراء فحوصات وبائية عليها أيضا.