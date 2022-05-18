الحزب الحاكم يطرح تعديلات قانونية لتوحيد قياس الأعمار

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قدم "يو سانغ بوم" النائب البرلماني التابع لحزب "قوة الشعب" الحاكم، أمس الثلاثاء، مقترحات إلى البرلمان لتعديل القوانين المدنية والإدارية ذات الصلة بتوحيد كيفية حساب العمر في كوريا الجنوبية.وتدعو تلك التعديلات إلى "توحيد قياس العمر بشكل شامل" كمعيار رسمي للعد العمري والإشارة إلى عمر الفرد. وبحسب تلك التعديلات، سيبلغ عمر الطفل سنة واحدة بعد مرور عام واحد من ولادته، بينما يتم في كوريا حاليا احتساب عمره بسنة واحدة بعد الولادة مباشرة. ويذكر أن هذه التعديلات تأتي تنفيذا لتعهدات الرئيس "يون صوك يول" خلال حملاته الانتخابية الرئاسية.وقال الناسب "يو"، الذي كان عضوا في اللجنة الرئاسية الانتقالية التابعة للرئيس "يون"، إن توحيد قواعد احتساب العمر ستنزع فتيل النزاعات حول هذا الموضوع، وسوف يكون لها تأثير إيجابي في المجتمع.وأضاف أن النقاش العام الكافي سيكون على ضروريا لتنفيذ هذه الخطوة، على الرغم من أنه أشار إلى أن هناك بالفعل مصلحة اجتماعية عالية في تحقيق التغيير.