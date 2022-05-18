إجراء أول محادثات هاتفية نووية بين سيول وطوكيو في ظل حكومة يون

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عقد المبعوثون النوويون في كوريا الجنوبية واليابان أمس الثلاثاء أول محادثات هاتفية بين الجانبين منذ انطلاق حكومة الرئيس الكوري "يون صوك يول"، ناقشوا فيها القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "كيم كون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، تشارك مع نظيره الياباني "تاكهيرو فوناكوشي" تقييمات الوضع في المنطقة في ضوء إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية وتفشي فيروس كورونا لديها، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق والتعاون بشأن القضية النووية.وجاءت هذه المباحثات الكورية اليابانية بعدما أجرى "كيم" مباحثات هاتفية مماثلة أول من أمس الاثنين مع المبعوث النووي الأمريكي "سونغ كيم".