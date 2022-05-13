رصد نشاطات جديدة في موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال مركز أبحاث أمريكي في تقرير نشره أمس الثلاثاء إن كوريا الشمالية تواصل أعمال الترميم في موقعها للتجارب النووية على الرغم من الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد.وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريرا قال فيه إن النشاط المستمر في النفق رقم ثلاثة في موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري"، في مقاطعة شمال "هام كيونغ" الشمالية الشرقية، يتم تتبعه عبر صور الأقمار الاصطناعية.ولاحظ المركز مدخلا جديدا للنفق، فيما يجري تشييد مبنى جديد في الركن الشمالي الشرقي من المنطقة. وفي إشارة إلى استمرار أعمال التجديد والاستعدادات في النفق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه يبدو أن كوريا الشمالية على وشك الانتهاء من تجهيز الموقع لإجراء تجربة نووية سابعة.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد توقعت في يوم 6 مايو الجاري أن يتم تنفيذ التجربة النووية المرتقبة لكوريا الشمالية، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2017، في غضون هذا الشهر.