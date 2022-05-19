كوريا الشمالية تسجل حالة وفاة جديدة و260 ألف حالة حمى أخرى

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أبلغت كوريا الشمالية عن حالة وفاة إضافية وأكثر من 260 ألف حالة حمى جديدة، بعد أسبوع واحد من اعترافها لأول مرة بتفشي فيروس كورونا في البلاد.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن المقر الطارئ للوقاية من الوباء التابع للدولة أبلغ عن وفاة واحدة جديدة و262 ألفا و270 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى، من الساعة 6 مساء الثلاثاء إلى 6 مساء الأربعاء.وأوضح التقرير أن الأرقام الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الحمى إلى ما يقرب من مليوني حالة منذ أواخر أبريل. وأضاف أن ما يقرب من مليون شخص و238 ألفا منهم قد تعافوا، وأن حوالي 740 ألفا ما زالوا يتلقون العلاج، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 63 حالة.وعلى الرغم من تفشي الفيروس، واصلت كوريا الشمالية التعبير عن ثقتها خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم أول من أمس الثلاثاء في أن النظام يمكنه أن يتغلب على الأزمة بمفرده.ولم يحدد المقر الرئيسي للوباء في كوريا الشمالية عدد الوفيات وحالات الحمى التي تم تأكيد كونها مصابة بالفيروس، مما يعكس افتقار البلاد إلى معدات الاختبار.وبالنظر إلى ذلك الوضع، يعتقد الخبراء والمراقبون أن أعداد الوفيات والإصابات أكبر بكثير من الأرقام الرسمية.