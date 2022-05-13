بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية اليوم في زيارة تستغرق 3 أيام

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من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة في زيارة تستغرق 3 أيام، لعقد قمته الأولى مع الرئيس الكوري "يون صوك يول".وفور وصوله إلى سيول في وقت لاحق من اليوم، سيقوم "بايدن" بزيارة لمصنع لأشباه الموصلات، وقد تتم هذه الزيارة برفقة الرئيس "يون". وتهدف زيارة "بايدن" لمصنع أشباه الموصلات إلى تعزيز التعاون بين سيول وواشنطن في صناعة أشباه الموصلات، وتأكيد سعي الولايات المتحدة لإعادة تنظيم سلسلة التوريد بمشاركة حلفائها.وفي اليوم الثاني من زيارته لكوريا الجنوبية، سيعقد قمة مع الرئيس الكوري في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان"، تستغرق حوالي ساعة ونصف الساعة.وفي ختام القمة، سيعقد الرئيسان الكوري والأمريكي مؤتمرا صحفيا يتم فيه الكشف عن نتائج المباحثات بينهما.ومن المتوقع أن يتم في القمة تناول القضايا المتعلقة باستئناف تشغيل مجموعة استشارية كورية أمريكية مشتركة لاستراتيجية الردع الموسعة، وسبل تنمية التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي، وسلاسل التوريد العالمية، والمواد الخام، والتكنولوجيا الحديثة.كما سيتم أيضا تبادل الآراء حول القضايا الدولية، بما في ذلك إطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة.وسوف يغادر "بايدن" سيول بعد غد الأحد متوجها إلى اليابان.