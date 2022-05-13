الرئيس يون يعين رئيس الوزراء رسميا

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عين الرئيس "يون صوك يول" رسميا رئيس الوزراء "هان دوك سو" بعد موافقة البرلمان الكوري على تعيينه.ومنح "يون" شهادة التعيين إلى "هان" في المكتب الرئاسي صباح اليوم السبت. ويأتي التعيين بعد 48 يوما من ترشيح "هان" وبعد 11 يوما من تولي الحكومة الجديدة السلطة.ووفقا لمسؤول رفيع المستوى، طلب "يون" من "هان" أن يبذل أقصى جهده واقترح عليهما العمل معا بجد.وكان البند الأول في مسيرة "هان" كرئيس للوزراء هو زيارة مقبرة سيول الوطنية في فترة ما بعد الظهر. ثم سيرأس "هان" اجتماعات غدا الأحد اجتماعات الحكومة حول الاستراتيجيات الاقتصادية وجائحة كورونا.وبعد مراسم التنصيب الرسمية يوم الاثنين، سيحضر "هان" مع بعض مساعديه الرئاسيين حفل تأبين للرئيس الراحل "روه مو هيون"، المقرر عقده في قرية "بونغ هوا" في "كيم هيه" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية في وقت لاحق من ذلك اليوم.وكان "هان"، البالغ من العمر 72 عاما، قد شغل سابقا منصب رئيس الوزراء وكذلك وزير المالية خلال إدارة "روه مو هيون".