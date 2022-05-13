بايدن يغادر كوريا الجنوبية بعد زيارة لمركز عمليات القوات الجوية

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غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن كوريا الجنوبية بعد زيارة لمركز عمليات القوات الجوية بعد ظهر أمس الأحد.وقام الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع الرئيس الأمريكي بجولة في مركز العمليات الجوية والفضائية الكورية في قاعدة أوسان الجوية في مقاطعة كيونغ كي، حيث شددا على دور التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الحفاظ على السلام.واطّلع الرئيسان على الوضع الأمني في المركز وشجعا الجنود الكوريين والأمريكيين هناك. وقال الرئيس يون إن مركز عمليات القوات الجوية هو موقع رئيسي يستجيب فيه البلدان الحليفان بشكل مشترك للتهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.وأعرب يون عن تقديره لخدمة الجنود المساهمين في التحالف، وقال إن زيارته للمركز مع الرئيس بايدن ترمز إلى قوة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ومن جانبه شدد بايدن على أهمية التحالف بين البلدين وقال إن ردع التهديدات وضمان الاستقرار أمر حيوي ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا للعالم أجمع.وقد اختتم بايدن رحلته التي استغرقت ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية بزيارة للمركز، ثم غادر متوجها إلى اليابان في حوالي الساعة 3:30 من بعد ظهر أمس في المحطة الثانية من جولته الآسيوية الأولى.