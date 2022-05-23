كوريا الشمالية تعلن عن 167 ألف حالة حمى جديدة

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ظل عدد حالات الحمى الجديدة في كوريا الشمالية في مستوى يقل عن 200 ألف لليوم الثاني عل التوالي، وسط الانتشار المتفجر لمرض يشتبه في أنه فيروس كورونا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن المقر الطارئ للوقاية من الوباء، والتابع للدولة، أبلغ عن 167 ألفا و650 شخصا آخرين ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال فترة 24 ساعة من الساعة السادسة من مساء السبت وحتى السادسة من مساء أمس الأحد.وقال المقر إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة وصل إلى 68 حالة، بعد حدوث حالة وفاة واحدة جديدة، مع وصول معدل الوفيات إلى 0,002%.كما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الأرقام الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الحمى إلى حوالي مليونيْن و800 ألف حالة، من بينها 2,3 مليون، أي بنسبة 82,9%، قد تعافوا بالفعل، بينما لا يزال ما يقرب من 480 ألفا منهم يتلقون العلاج.وزعمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أنه يتم الآن السيطرة على تفشي المرض بشكل مستقر، وذلك بعد أن شهدت البلاد زيادة في عدد حالات الإصابة بالحمى في البداية.